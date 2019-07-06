«Атлетико» выкупит у «Челси» трансфер Альваро Мораты
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Нападающий Альваро Мората перейдет из лондонского «Челси» в мадридский «Атлетико» на постоянной основе, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Нападающий Альваро Мората перейдет из лондонского «Челси» в мадридский «Атлетико» на постоянной основе, сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.
Мората в январе был арендован «Атлетико» на полтора года у «Челси» с правом выкупа. В мадридском клубе форвард забил 6 голов в 17 встречах. Как сообщается на сайте «Атлетико», соглашение о полноценном трансфере вступит в силу с первого июля 2020 года.
Испанский форвард стал игроком лондонского клуба летом 2017 года. За «Челси» он сыграл 72 матча и забил 24 гола.