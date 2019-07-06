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17:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Интера» сообщил, что Икарди и Найнгголан выставлены на трансфер

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта сообщил, что форвард команды Мауро Икарди и полузащитник Раджа Найнгголан выставлены на трансфер.

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«Найнгголан и Икарди? Нам нужна ясность и прозрачность. Это отличные игроки и таланты, но этого недостаточно. Они не являются частью нашего проекта, я говорю это откровенно и с уважением к ним. Икарди выставлен на трансфер. Но мы уважаем действующие контракты», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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Икарди выступает за «Интер» с лета 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2020/21. Рыночная трансферная стоимость аргентинца составляет € 80 млн.

Найнгголан выступает за «Интер» с лета прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. Рыночная трансферная стоимость бельгийца составляет € 28 млн.

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