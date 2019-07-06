Гендиректор «Интера» сообщил, что Икарди и Найнгголан выставлены на трансфер

«Найнгголан и Икарди? Нам нужна ясность и прозрачность. Это отличные игроки и таланты, но этого недостаточно. Они не являются частью нашего проекта, я говорю это откровенно и с уважением к ним. Икарди выставлен на трансфер. Но мы уважаем действующие контракты», — приводит слова Маротты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».