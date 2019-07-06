Нойер может уйти из «Баварии» из-за слабого состава команды

Нойер хочет выиграть Евро-2020 и Лигу чемпионов. Его манят подобные цели. Мне кажется, что состав «Баварии» еще не достиг уровня, чтобы соответствовать желаниям Мануэля.

Также агент заметил, что его клиент не планирует завершать карьеру по окончании действующего контракта. Напомним, что соглашение между «Баварией» и Нойером действует до лета 2021 года.