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17:29 (мск), источник: Газета.Ру

Нойер может уйти из «Баварии» из-за слабого состава команды

Агент вратаря мюнхенской «Баварии» Томас Крот оценил перспективы вратаря сборной Германии Мануэля Нойера касательно дальнейшего пребывания в клубе, сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

По словам представителя голкипера, текущий состав мюнхенского клуба не соответствует амбициям 33-летнего игрока.

Нойер хочет выиграть Евро-2020 и Лигу чемпионов. Его манят подобные цели. Мне кажется, что состав «Баварии» еще не достиг уровня, чтобы соответствовать желаниям Мануэля.
Томас Крот

Также агент заметил, что его клиент не планирует завершать карьеру по окончании действующего контракта. Напомним, что соглашение между «Баварией» и Нойером действует до лета 2021 года.

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