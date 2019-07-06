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18:22 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль сербского защитника принес «Иртышу» первую с мая победу в КПЛ-2019

Павлодарский «Иртыш» обыграл кокшетауский «Окжетпес» в домашнем матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 6 июля, и завершилась со счетом 2:1.

У «Иртыша» дублем отметился сербский защитник Урош Витас, забивший на 50-й и 74-й минутах, а у «Окжетпеса» на 52-й забил нападающий Жасулан Молдакараев.

Для «Иртыша» эта победа стала первой с 26 мая и под руководством нового главного тренера Милана Милановича. С 17 очками павлодарцы идут девятыми, а «Окжетпес» с 18 баллами занимает восьмое место.

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