Дубль сербского защитника принес «Иртышу» первую с мая победу в КПЛ-2019
Павлодарский «Иртыш» обыграл кокшетауский «Окжетпес» в домашнем матче 17-го тура казахстанской
Павлодарский «Иртыш» обыграл кокшетауский «Окжетпес» в домашнем матче 17-го тура казахстанской
Игра прошла сегодня, 6 июля, и завершилась со счетом 2:1.
У «Иртыша» дублем отметился сербский защитник Урош Витас, забивший на 50-й и 74-й минутах, а у «Окжетпеса» на 52-й забил нападающий Жасулан Молдакараев.
Для «Иртыша» эта победа стала первой с 26 мая и под руководством нового главного тренера Милана Милановича. С 17 очками павлодарцы идут девятыми, а «Окжетпес» с 18 баллами занимает восьмое место.