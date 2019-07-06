Дубль сербского защитника принес «Иртышу» первую с мая победу в КПЛ-2019

Игра прошла сегодня, 6 июля, и завершилась со счетом 2:1.

У «Иртыша» дублем отметился сербский защитник Урош Витас, забивший на 50-й и 74-й минутах, а у «Окжетпеса» на 52-й забил нападающий Жасулан Молдакараев.