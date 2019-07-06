«Манчестер Юнайтед» предложил € 75 млн за Милинкович-Савича
Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с «Лацио» о трансфере центрального полузащитника Сергея
Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с «Лацио» о трансфере центрального полузащитника Сергея
Вчера, 5 июля, стало известно, что в Лондоне находится спортивный директор «Лацио» Игли Таре, который пытается заключить сделку с «МЮ».
В сезоне-2018/19 Сергей, выступая за «Лацио», забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 41 матче во всех турнирах.
«Манчестер Юнайтед» в минувшей кампании занял шестое место в турнирной таблице английской