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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» предложил € 75 млн за Милинкович-Савича

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с «Лацио» о трансфере центрального полузащитника Сергея Милинкович-Савича. «Красные дьяволы» сделали римлянам предложение в размере € 75 млн, сообщает Marca.

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Источник: РИА "Новости"

Вчера, 5 июля, стало известно, что в Лондоне находится спортивный директор «Лацио» Игли Таре, который пытается заключить сделку с «МЮ».

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Ранее сообщалось, что желание приобрести Милинкович-Савича выразил «Пари Сен-Жермен», но действующих чемпионов французской Лиги 1 отпугнула высокая стоимость игрока.

В сезоне-2018/19 Сергей, выступая за «Лацио», забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 41 матче во всех турнирах.

«Манчестер Юнайтед» в минувшей кампании занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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