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19:18 (мск), источник: Газета.Ру

Снимок пробравшейся на футбол иранской девушки стал популярен в сети

Фотография иранской девушки, смотрящей тренировку любимой команды за ограждением, стала популярной в социальных сетях, передает Sport24.

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Снимок был опубликован в твиттере фотографа Пеймана Яздани. На нем поклонница футбола смотрит за тренировкой любимой команды через решетку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Иране, как и во многих других исламских странах, женщинам запрещено посещать футбольные матчи.

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