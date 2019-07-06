Снимок пробравшейся на футбол иранской девушки стал популярен в сети
Фотография иранской девушки, смотрящей тренировку любимой команды за ограждением, стала популярной в социальных сетях, передает Sport24.
Фотография иранской девушки, смотрящей тренировку любимой команды за ограждением, стала популярной в социальных сетях, передает Sport24.
Снимок был опубликован в твиттере фотографа Пеймана Яздани. На нем поклонница футбола смотрит за тренировкой любимой команды через решетку.
В Иране, как и во многих других исламских странах, женщинам запрещено посещать футбольные матчи.