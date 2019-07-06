«Атырау» обыграл «Жетысу» и одержал первую за два месяца победу в КПЛ

У «Жетысу» на 31-й минуте забил российский новичок Исламнур Абдулавов, а на 63-й — вышедший на замену нападающий Алексей Родионов, который является воспитанником клуба. У «Жетысу» автором единственного гола стал полузащитник Аслан Дарабаев на 61-й.

Для «Атырау» эта победа стала первой с 12 мая и после неудачной серии в семь матчей, а «Жетысу» потерял очки в пятом матче подряд. С 15 очками «нефтяники» поднялись на 10-е место, а семиреченцы с 23 баллами занимают шестую строчку.