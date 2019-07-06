Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
23
Футбол. Первый дивизион
7.07
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Первый дивизион
7.07
Луч
Химки
Футбол. Первый дивизион
7.07
Нижний Новгород
Томь
Футбол. Первый дивизион
7.07
Текстильщик
Енисей
Футбол. Первый дивизион
7.07
Мордовия
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
17«Зенит» vs «Локомотив»: факты о Суперкубке. О многих вы могли не знать
11Лучшие капитаны «Спартака». Кто они?
19:41 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» обыграл «Жетысу» и одержал первую за два месяца победу в КПЛ

Футболисты «Атырау» обыграли «Жетысу» в домашнем матче 17-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Игра проходила сегодня, 6 июля, и завершилась со счетом 2:1.

У «Жетысу» на 31-й минуте забил российский новичок Исламнур Абдулавов, а на 63-й — вышедший на замену нападающий Алексей Родионов, который является воспитанником клуба. У «Жетысу» автором единственного гола стал полузащитник Аслан Дарабаев на 61-й.

Для «Атырау» эта победа стала первой с 12 мая и после неудачной серии в семь матчей, а «Жетысу» потерял очки в пятом матче подряд. С 15 очками «нефтяники» поднялись на 10-е место, а семиреченцы с 23 баллами занимают шестую строчку.

Жетысу
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атырау
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский киберспортсмен пробился в финал квалификации на чемпионат мира по Dota 2
Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде
«Реал» официально объявил о переходе защитника в «Милан»
Нигерия победила Камерун и вышла в четвертьфинал Кубка Африки
Россияне вышли в финал чемпионата мира по пляжному волейболу
Marca: «Атлетико» готов применить санкции к Антуану Гризманну
Сборная России по пляжному футболу победила в матче Евролиги
Защитник московского ЦСКА перешел в итальянский клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь