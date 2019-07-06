«Кайсар» упустил победу с 2:0 против «Шахтера» и не смог обойти «Кайрат» в КПЛ

Игра проходила сегодня, 6 июля, и завершилась со счетом 2:2.

На 17-й минуте хорватский защитник Иван Граф забил первый гол в матче, а на 29-й форвард из ДР Конго Куле Мбомбо сделал счет 2:0 в пользу «Кайсара». Удержать такое преимущество хозяева не смогли: на 45-й минуте хавбек «Шахтера» Еркебулан Нургалиев отыграл один мяч, а на 63-й хорватский нападающий Иван Пешич восстановил равенство.