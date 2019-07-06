«Кайсар» упустил победу с 2:0 против «Шахтера» и не смог обойти «Кайрат» в КПЛ
Кызылординский «Кайсар» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» в домашнем матче 17-го тура казахстанской
Кызылординский «Кайсар» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» в домашнем матче 17-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 6 июля, и завершилась со счетом 2:2.
На 17-й минуте хорватский защитник Иван Граф забил первый гол в матче, а на 29-й форвард из ДР Конго Куле Мбомбо сделал счет 2:0 в пользу «Кайсара». Удержать такое преимущество хозяева не смогли: на 45-й минуте хавбек «Шахтера» Еркебулан Нургалиев отыграл один мяч, а на 63-й хорватский нападающий Иван Пешич восстановил равенство.
Для «Кайсара» эта ничья стала четвертой в КПЛ-2019, а для «Шахтера» — пятой. С 31 очком кызылординцы идут четвертыми, отставая на два балла от «Кайрата», а карагандинцы с 23 очками занимают седьмое место, уступая «Жетысу» по разнице мячей.