«Атлетико» применит санкции к Гризманну, если он не явится в расположение клуба
Мадридский «Атлетико» не собирается вести переговоры с каталонской «Барселоной» о трансфере нападающего команды Антуана Гризманна, сообщает Marca.
Мадридский «Атлетико» не собирается вести переговоры с каталонской «Барселоной» о трансфере нападающего команды Антуана Гризманна, сообщает Marca.
28-летний француз покинет клуб только в том случае, если
Если Антуан не явится на сбор, руководство мадридского клуба применит к нему санкции. Форвард
Напомним, ранее «Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении.