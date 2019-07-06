Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
23
Футбол. Первый дивизион
7.07
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Первый дивизион
7.07
Луч
Химки
Футбол. Первый дивизион
7.07
Нижний Новгород
Томь
Футбол. Первый дивизион
7.07
Текстильщик
Енисей
Футбол. Первый дивизион
7.07
Мордовия
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
17«Зенит» vs «Локомотив»: факты о Суперкубке. О многих вы могли не знать
11Лучшие капитаны «Спартака». Кто они?
19:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Атлетико» применит санкции к Гризманну, если он не явится в расположение клуба

Мадридский «Атлетико» не собирается вести переговоры с каталонской «Барселоной» о трансфере нападающего команды Антуана Гризманна, сообщает Marca.

Наверх
Источник: Reuters

28-летний француз покинет клуб только в том случае, если сине-гранатовые заплатят за него полную сумму отступных, которая составляет € 120 млн.

Читайте также
«Выражаем свое отвращение»«Барселона» и «Атлетико» поссорились из-за Гризманна
«Атлетико» начнёт подготовку к новому сезону завтра, 7 июля. Гризманн должен прибыть в расположение команды, чтобы вместе с ней отправится в Лос Анхелес де Сан Рафаэль.

Если Антуан не явится на сбор, руководство мадридского клуба применит к нему санкции. Форвард по-прежнему связан контрактом с «матрасниками», по условиям которого получает более € 20 млн в год.

Напомним, ранее «Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые красивые девушки в "Инстаграм"!
Американская красотка взбесила этим жестом всю Англию!
Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде
«Реал» официально объявил о переходе защитника в «Милан»
Нигерия победила Камерун и вышла в четвертьфинал Кубка Африки
Россияне вышли в финал чемпионата мира по пляжному волейболу
Сборная России по пляжному футболу победила в матче Евролиги
Защитник московского ЦСКА перешел в итальянский клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь