«Реал» подтвердил трансфер Тео Эрнандеса в «Милан»

«Клуб благодарит Тео за его работу и профессионализм за время, проведённое в футболке нашей команды, и желает ему удачи в новой главе его карьеры», — говорится в сообщении «сливочных».

Эрнандес перешёл в «Реал» летом 2017 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 24 млн. В минувшем сезоне защитник выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». В составе клуба он принял участие в 24 матчах чемпионата Испании. На счету игрока 1 забитый гол и 2 результативные передачи. Контракт игрока с «Королевским клубом» был рассчитан до лета 2023 года.