Дубль Бакая помог «Шахтеру» победить «Минск» в чемпионате Беларуси

В первом тайме хозяевам дважды пришлось отыгрываться: на 9-й минуте Евгений Шевченко вывел минчан вперед, затем Элис Бакай восстановил равенство, вскоре Евгений Шевченко забил свой второй мяч, а к перерыву защитник горняков Игорь Бурко вновь сделал счет равным — 2:2. Во второй половине хозяева приложили немало усилий, чтобы добиться успеха, и уже в компенсированное время заработали пенальти, который реализовал Элис Бакай, — 3:2 в пользу «Шахтера».