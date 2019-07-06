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6 июля, источник: БЕЛТА

Дубль Бакая помог «Шахтеру» победить «Минск» в чемпионате Беларуси

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» на последних минутах вырвал победу над футболистами «Минска» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В первом тайме хозяевам дважды пришлось отыгрываться: на 9-й минуте Евгений Шевченко вывел минчан вперед, затем Элис Бакай восстановил равенство, вскоре Евгений Шевченко забил свой второй мяч, а к перерыву защитник горняков Игорь Бурко вновь сделал счет равным — 2:2. Во второй половине хозяева приложили немало усилий, чтобы добиться успеха, и уже в компенсированное время заработали пенальти, который реализовал Элис Бакай, — 3:2 в пользу «Шахтера».

Результаты других встреч: «Энергетик-БГУ» — «Неман» (Гродно) — 2:4, «Динамо» (Минск) — БАТЭ (Борисов) — 1:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Дняпро» (Могилев) — 1:0.

Заключительные встречи 14-го тура состоятся 7 июля: «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), «Гомель» — «Городея».

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