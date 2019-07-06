Казахстанец Вороговский дебютировал за бельгийский клуб в победном матче
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский дебютировал за бельгийский «Беерсхот», передает корреспондент Vesti.kz.
Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский дебютировал за бельгийский «Беерсхот», передает корреспондент Vesti.kz.
Это случилось в товарищеском матче с «Дюфелем», который выступает в четвертой по силе лиге Бельгии. Команда Вороговского выиграла со счетом 2:0, благодаря голам на 35-й и 85-й минутах, а сам казахстанец вышел в стартовом составе.
О переходе Вороговского «Беерсхот» объявил 29 июня. Футболист уже дал первое интервью в качестве новичка и познакомил фанатов клуба с казахским языком.
Ранее 22-летний Вороговский играл за «Кайрат». Также в карьере уроженца Талгара были «Кайсар», «Сункар» и «Ак Булак», а в сборной Казахстана он провел семь матчей и забил один гол.