ПСЖ подписал Булку
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» подписал контракт с польским вратарем Марцином Булкой. Об этом сообщается на сайте команды.
Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» подписал контракт с польским вратарем Марцином Булкой. Об этом сообщается на сайте команды.
Соглашение с 19-летним голкипером рассчитано на два года. Булка перешел в парижскую команду на правах свободного агента. Футболист будет выступать под 30-м номером.
За свою карьеру Булка провел 31 матч, пропустил 42 мяча и восемь раз отстоял на ноль.
5 июня ПСЖ объявил об уходе из клуба 41-летнего вратаря Джанлуиджи Буффона. Футболист выступал за парижскую команду один сезон.