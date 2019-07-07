Румынский футбольный клуб лишили Кубка чемпионов и 45 титулов
Суд Румынии вынес решение по делу между футбольным клубом высшего дивизиона ФКСБ и выступающим в четвертом по силе дивизионе «Стяуа».
Суд Румынии вынес решение по делу между футбольным клубом высшего дивизиона ФКСБ и выступающим в четвертом по силе дивизионе «Стяуа».
Как сообщает Gazeta Sporturilor, суд постановил, что клуб из четвертого дивизиона является законным правопреемником «Стяуа». Таким образом, ФКСБ лишился всех трофеев, завоеванных до 2003 года, передает RT.
Теперь 21 чемпионский титул, 20 Кубков страны, четыре Суперкубка, а также победы в Кубке чемпионов и Суперкубке УЕФА официально принадлежат новому «Стяуа», созданному после смены собственника в 1998 году.
«Стяуа» — самый титулованный румынский клуб. Он был создан в 1947 году под названием Спортивная ассоциация армии. Спустя 14 лет его переименовали в «Стяуа». С 1998 году команда разорвала все связи с армией и стала независимой структурой.
В том же году был основан новый клуб «Стяуа». В 2017 году