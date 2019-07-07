Текущие события
Футбол. Премьер-лига
6.07
Зенит
Локомотив
23
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Химки
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Томь
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Енисей
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
12Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
17Зе Луиш и «Спартак»: первый гол и последний сбор
00:08 (мск), источник: Известия

Румынский футбольный клуб лишили Кубка чемпионов и 45 титулов

Суд Румынии вынес решение по делу между футбольным клубом высшего дивизиона ФКСБ и выступающим в четвертом по силе дивизионе «Стяуа».

Наверх
Источник: fcsb.ro/en

Как сообщает Gazeta Sporturilor, суд постановил, что клуб из четвертого дивизиона является законным правопреемником «Стяуа». Таким образом, ФКСБ лишился всех трофеев, завоеванных до 2003 года, передает RT.

Читайте также
Владелец «Стяуа» углядел в женском футболе идеи Сатаны

Теперь 21 чемпионский титул, 20 Кубков страны, четыре Суперкубка, а также победы в Кубке чемпионов и Суперкубке УЕФА официально принадлежат новому «Стяуа», созданному после смены собственника в 1998 году.

«Стяуа» — самый титулованный румынский клуб. Он был создан в 1947 году под названием Спортивная ассоциация армии. Спустя 14 лет его переименовали в «Стяуа». С 1998 году команда разорвала все связи с армией и стала независимой структурой.

В том же году был основан новый клуб «Стяуа». В 2017 году из-за конфликтов интересов команда была переименована в ФКСБ. В суде армейский клуб сумел доказать, что именно он является правопреемником названия «Стяуа».

Читайте также:

Стяуа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Немецкий тупик: баскетбольная сборная России пропустит Игры-2020
На минорной ноте: Евгения Белякова завершает карьеру в сборной
«Локомотив» взял первый трофей сезона
Семин раскрыл секрет победы над «Зенитом» в матче за Суперкубок
Новый сезон Футбольной национальной лиги стартует в воскресенье
Аргентина выиграла бронзу Кубка Америки, Месси был удален с поля
Семак раскритиковал судейство в матче за Суперкубок России
Клуб НБА «Орландо» отчислил центрового сборной России
Защитник московского ЦСКА перешел в итальянский клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь