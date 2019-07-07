Румынский футбольный клуб лишили Кубка чемпионов и 45 титулов

Источник: fcsb.ro/en

Как сообщает Gazeta Sporturilor, суд постановил, что клуб из четвертого дивизиона является законным правопреемником «Стяуа». Таким образом, ФКСБ лишился всех трофеев, завоеванных до 2003 года, передает RT.

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Теперь 21 чемпионский титул, 20 Кубков страны, четыре Суперкубка, а также победы в Кубке чемпионов и Суперкубке УЕФА официально принадлежат новому «Стяуа», созданному после смены собственника в 1998 году.

«Стяуа» — самый титулованный румынский клуб. Он был создан в 1947 году под названием Спортивная ассоциация армии. Спустя 14 лет его переименовали в «Стяуа». С 1998 году команда разорвала все связи с армией и стала независимой структурой.

В том же году был основан новый клуб «Стяуа». В 2017 году из-за конфликтов интересов команда была переименована в ФКСБ. В суде армейский клуб сумел доказать, что именно он является правопреемником названия «Стяуа».