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13:24 (мск), источник: Газета.Ру

«Интер» сделал предложение Алвесу

Руководство миланского «Интера» сделало предложение защитнику сборной Бразилии Дани Алвесу, сообщает UOL Esporte.

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В данный момент игрок является свободным агентом. Недавно его соглашение с французским «Пари Сен-Жермен» истекло.

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Миланский клуб намерен вернуть футболиста в Серию А, где он выступал в сезоне-2016/17 за туринский «Ювентус».

Однако сам бразилец хочет вернуться в каталонскую «Барселону», цвета которой защищал с 2008 по 2016 год, завоевав 23 трофея.

В прошедшем сезоне Алвес провел 23 встречи Лиги 1, став автором одного забитого мяча и семи результативных передач.

7 июля футболист в составе национальной команды встретится со сборной Перу за первое место в Кубке Америки.

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