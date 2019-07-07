«Интер» сделал предложение Алвесу

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

В данный момент игрок является свободным агентом. Недавно его соглашение с французским «Пари Сен-Жермен» истекло.

Читайте также Сборная Бразилии обыграла команду Аргентины в полуфинале Кубка Америки

Миланский клуб намерен вернуть футболиста в Серию А, где он выступал в сезоне-2016/17 за туринский «Ювентус».

Однако сам бразилец хочет вернуться в каталонскую «Барселону», цвета которой защищал с 2008 по 2016 год, завоевав 23 трофея.

В прошедшем сезоне Алвес провел 23 встречи Лиги 1, став автором одного забитого мяча и семи результативных передач.