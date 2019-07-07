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11:41 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты брестского «Динамо» победили в гостях «Витебск» и вернулись на первое место в чемпионате Беларуси

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» победили на выезде «Витебск» и сохранили лидерство в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча 14-го тура в Витебске прошла с небольшим преимуществом брестчан. Реализовать его гости смогли на 67-й минуте игры, когда португальский защитник «Динамо» Денис Дуарте четко исполнил пенальти — 1:0.

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Солигорский «Шахтер» на последних минутах у себя дома вырвал волевую победу над футболистами «Минска» — 3:2.

Результаты других встреч: «Энергетик-БГУ» — «Неман» (Гродно) — 2:4, «Динамо» (Минск) — БАТЭ (Борисов) — 1:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Дняпро» (Могилев) — 1:0.

Заключительные мачи 14-го тура состоятся сегодня: «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), «Гомель» — «Городея».

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Брест) — 36 очков, БАТЭ — 34, «Шахтер» — 31, «Торпедо-БелАЗ» — 27, «Динамо» (Минск) — 25.

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