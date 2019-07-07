Футболисты брестского «Динамо» победили в гостях «Витебск» и вернулись на первое место в чемпионате Беларуси

Встреча 14-го тура в Витебске прошла с небольшим преимуществом брестчан. Реализовать его гости смогли на 67-й минуте игры, когда португальский защитник «Динамо» Денис Дуарте четко исполнил пенальти — 1:0.
Солигорский «Шахтер» на последних минутах у себя дома вырвал волевую победу над футболистами «Минска» — 3:2.
Результаты других встреч: «Энергетик-БГУ» — «Неман» (Гродно) — 2:4, «Динамо» (Минск) — БАТЭ (Борисов) — 1:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Дняпро» (Могилев) — 1:0.
Заключительные мачи 14-го тура состоятся сегодня: «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь), «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), «Гомель» — «Городея».
Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Брест) — 36 очков, БАТЭ — 34, «Шахтер» — 31, «Торпедо-БелАЗ» — 27, «Динамо» (Минск) — 25.