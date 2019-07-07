«Астана» рассталась с легионером перед стартом в Лиге чемпионов
Нападающий «Астаны» Рангело Янга покинул столичный клуб, сообщает корреспондент Vest.kz.
Нападающий «Астаны» Рангело Янга покинул столичный клуб, сообщает корреспондент Vest.kz.
По информации Transfermarkt, 27-летний форвард перешел в болгарский «Левски». Финансовые детали сделки и сроки соглашения игрока с новым клубом пока неизвезстны. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,1 миллиона евро.
При этом еще в декабре сообщалось, что Янга близок к переходу в «Левски». Отмечалось, что болгарский клуб проконсультировался по поводу игрока со своим бывшим капитаном и тренером Станимиром Стойловым, который ранее возглавлял «Астану».
Янга перешел в столичный клуб в июле 2018 года. Контракт с «Астаной» был рассчитан до декабря 2019 года.
В текущем сезоне КПЛ он принял участие в 18 матчах, в которых забил два гола и сделал один ассист.
Добавим, что 9 июля «Астана» примет румынский ЧФР в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Ответная игра состоится через неделю в Румынии.