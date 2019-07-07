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15:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Моуринью отказался от 100 миллионов евро

Португальский тренер Жозе Моуринью отказался возглавить китайский «Гуанчжоу Эвергранд». Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

Отмечается, что 56-летнему специалисту предлагали подписать контракт на 100 миллионов евро. Согласно его условиям, Моуринью зарабатывал бы порядка 31 миллиона евро за сезон.

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Португалец отклонил предложение из-за неготовности перевезти семью в Китай.

Информация о возможном продолжении карьеры Моуринью в Китае появилась 5 июля. Тренер встречался с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем, тот предлагал ему встать у руля «Гуанчжоу Эвергранд» и национальной сборной.

Последним клубом Моуринью был английский «Манчестер Юнайтед», португалец оставил должность в декабре 2018 года. Он работал с «красными дьяволами» с 2016 года и выиграл с командой Суперкубок страны и Лигу Европы. В марте специалист заявлял, что планирует вернуться к тренерской деятельности летом текущего года.

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