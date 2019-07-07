Лидер «Астаны» Аничич договорился о трансфере в турецкий клуб

По информации sportsport.ba, переговоры между «Астаной» и «Коньяспором» о трансфере 29-летнего защитника успешно завершены. В ближайшее время Аничич подпишет контракт с новым клубом.

В минувшем сезоне «Коньяспор» занял восьмое (из 18 команд) место в Высшей лиге Турции.

Аничич выступает за «Астану» с 2014 года. Всего он провел 197 матчей, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста составляет 1,6 миллиона евро. Его контракт со столичным клубом рассчитан до конца 2019 года.

Ранее «Астана» рассталась с другим легионером. Нападающий Рангело Янга перешел в болгарский «Левски». В столичный клуб он перешел в июле прошлого года. За это время форвард провел за «Астану» 28 матчей и забил шесть голов.