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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер «Астаны» Аничич договорился о трансфере в турецкий клуб

Лидер «Астаны» боснийский защитник Марин Аничич продолжит карьеру в чемпионате Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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По информации sportsport.ba, переговоры между «Астаной» и «Коньяспором» о трансфере 29-летнего защитника успешно завершены. В ближайшее время Аничич подпишет контракт с новым клубом.

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В минувшем сезоне «Коньяспор» занял восьмое (из 18 команд) место в Высшей лиге Турции.

Аничич выступает за «Астану» с 2014 года. Всего он провел 197 матчей, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста составляет 1,6 миллиона евро. Его контракт со столичным клубом рассчитан до конца 2019 года.

Ранее «Астана» рассталась с другим легионером. Нападающий Рангело Янга перешел в болгарский «Левски». В столичный клуб он перешел в июле прошлого года. За это время форвард провел за «Астану» 28 матчей и забил шесть голов.

В то же время чемпион Казахстана подписал другого нападающего — Фирмин Мубеле, последние полтора сезона выступавший за французскую «Тулузу», перешел в «Астану» на правах годичной аренды.

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