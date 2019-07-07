Стали известны финансовые детали перехода легионера «Астаны» в европейский клуб
Как Vesti.kz сообщали ранее, нападающий «Астаны» и сборной Кюрасао по футболу Рангело Янга покинул столичный клуб.
Как Vesti.kz сообщали ранее, нападающий «Астаны» и сборной Кюрасао по футболу Рангело Янга покинул столичный клуб.
27-летний форвард перешел в болгарский «Левски», за который в этом году на правах аренды выступал казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, недавно ставший игроком алматинского «Кайрата».
По информации «Тема спорт», «Левски» пытался купить Янга в зимнее трансферное окно, но до сделки дело не дошло. В итоге болгарский клуб выкупил форварда этим летом. Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
«Это прямая покупка, а не аренда», — отмечает издание. Ожидается, что Янга прибудет в «Левски» в ближайшие дни.
Янга пополнил состав «Астаны» в июле прошлого года. Всего за столичную команду форвард провел 28 матчей и забил шесть голов. Контракт с «Астаной» был рассчитан до декабря 2019 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,1 миллиона евро.