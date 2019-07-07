Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:54
Балтика
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чайка
Чертаново
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
Торпедо М
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Ротор
03
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Томь
02
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Шинник
12
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Химки
25
Все события
Фоторепортажи
29«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
1515 самых ярких спортивных журналисток мира
17:26 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны финансовые детали перехода легионера «Астаны» в европейский клуб

Как Vesti.kz сообщали ранее, нападающий «Астаны» и сборной Кюрасао по футболу Рангело Янга покинул столичный клуб.

Наверх

27-летний форвард перешел в болгарский «Левски», за который в этом году на правах аренды выступал казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, недавно ставший игроком алматинского «Кайрата».

По информации «Тема спорт», «Левски» пытался купить Янга в зимнее трансферное окно, но до сделки дело не дошло. В итоге болгарский клуб выкупил форварда этим летом. Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

«Это прямая покупка, а не аренда», — отмечает издание. Ожидается, что Янга прибудет в «Левски» в ближайшие дни.

Янга пополнил состав «Астаны» в июле прошлого года. Всего за столичную команду форвард провел 28 матчей и забил шесть голов. Контракт с «Астаной» был рассчитан до декабря 2019 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,1 миллиона евро.

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Левски
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Казахстанский киберспортсмен пробился в финал квалификации на чемпионат мира по Dota 2
По максимальному гамбургскому счету: россияне — чемпионы мира!
Встреча ЦСКА с фанатами: Ахметов кормил пловом, Гончаренко шутил
«Барселона» может вернуть самого титулованного футболиста мира
Товарищеский матч «Ростова» был прерван из-за удара молнии
Сборная США выиграла женский чемпионата мира по футболу
«Краснодар» уступил «Крыльям Советов» в товарищеском матче
Антуан Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико» за €120 млн
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь