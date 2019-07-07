Стали известны финансовые детали перехода легионера «Астаны» в европейский клуб

27-летний форвард перешел в болгарский «Левски», за который в этом году на правах аренды выступал казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет, недавно ставший игроком алматинского «Кайрата».

По информации «Тема спорт», «Левски» пытался купить Янга в зимнее трансферное окно, но до сделки дело не дошло. В итоге болгарский клуб выкупил форварда этим летом. Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

«Это прямая покупка, а не аренда», — отмечает издание. Ожидается, что Янга прибудет в «Левски» в ближайшие дни.