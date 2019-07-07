«Ювентус» готовит предложение по Погба в размере € 130 млн
«Ювентус» планирует предпринять попытку подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Times.
«Ювентус» планирует предпринять попытку подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Times.
По информации источника, на покупку 26-летнего хавбека «красных дьяволов» «старая синьора» планирует выделить € 130 млн. В стане чемпиона Италии рассчитывают, что на «Олд Траффорд» согласятся снизить запрашиваемую за француза сумму в € 150 млн и примут предложение.
В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.