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18:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» готовит предложение по Погба в размере € 130 млн

«Ювентус» планирует предпринять попытку подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Times.

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Источник: AP 2019

По информации источника, на покупку 26-летнего хавбека «красных дьяволов» «старая синьора» планирует выделить € 130 млн. В стане чемпиона Италии рассчитывают, что на «Олд Траффорд» согласятся снизить запрашиваемую за француза сумму в € 150 млн и примут предложение.

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В завершившемся сезоне Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.

Ранее сам Погба заявил, что намерен сменить клубную прописку этим летом.
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