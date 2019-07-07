«Барселона» собралась вернуть самого титулованного футболиста в истории

Источник: Reuters

По информации источника, каталонский клуб рассматривает варианты с подписанием игрока на правый край обороны, если «Камп Ноу» этим летом покинет Нелсон Семеду. 36-летний бразилец считается в стане «сине-гранатовых» одним из кандидатов на эту роль, однако не основным.

С 2008 по 2016 год Алвес провел 391 матч и забил 21 гол за «Барселону». За это время он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды — Кубок страны, а трижды — Лигу чемпионов.

Последним клубом Алвеса был ПСЖ. В стан парижан защитник перешел летом 2017 года на правах свободного агента из «Ювентуса». В завершившемся сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 32 матчах. На счету игрока три забитых мяча и восемь результативных передач. Ранее бразилец также выступал за «Байю» и «Севилью».