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19:40 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселона» собралась вернуть самого титулованного футболиста в истории

Бразильский защитник Дани Алвес, имеющий в настоящее время статус свободного агента, может вернуться в «Барселону», сообщает AS.

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Источник: Reuters

По информации источника, каталонский клуб рассматривает варианты с подписанием игрока на правый край обороны, если «Камп Ноу» этим летом покинет Нелсон Семеду. 36-летний бразилец считается в стане «сине-гранатовых» одним из кандидатов на эту роль, однако не основным.

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С 2008 по 2016 год Алвес провел 391 матч и забил 21 гол за «Барселону». За это время он шесть раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды — Кубок страны, а трижды — Лигу чемпионов.

Последним клубом Алвеса был ПСЖ. В стан парижан защитник перешел летом 2017 года на правах свободного агента из «Ювентуса». В завершившемся сезоне на клубном уровне футболист принял участие в 32 матчах. На счету игрока три забитых мяча и восемь результативных передач. Ранее бразилец также выступал за «Байю» и «Севилью».

Играя за парижан, бразилец стал самым титулованным футболистом в истории: на его счету 42 трофея, что позволило обойти британцев Кенни Далглиша и Райана Гиггза, которые побеждали в соревнованиях по 35 раз.

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