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19:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Гризманн сообщил «Атлетико», что выкупит свой контракт за € 120 млн

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн проинформировал мадридский клуб о намерении активировать пункт о выкупе своего контракта за € 120 млн, сообщает El Mundo Deportivo.

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Источник: Reuters

По информации источника, 28-летний нападающий через своих адвокатов уведомил клуб, что заплатит отступные и разорвёт действующее соглашение с «матрасниками». С момента получения «Атлетико» уведомления от футболиста он получил юридически обоснованную возможность не появляться в расположении клуба для начала подготовки к новому сезону. Таким образом, француз избежит штрафа, который «матрасники» обещали наложить на него, если он не явится сегодня, 7 июля, на клубную базу.

Теперь в расположении Гризманна есть несколько дней, чтобы выкупить свой контракт. Вероятным местом продолжения карьеры форварда называется «Барселона».

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