Гризманн сообщил «Атлетико», что выкупит свой контракт за € 120 млн

По информации источника, 28-летний нападающий через своих адвокатов уведомил клуб, что заплатит отступные и разорвёт действующее соглашение с «матрасниками». С момента получения «Атлетико» уведомления от футболиста он получил юридически обоснованную возможность не появляться в расположении клуба для начала подготовки к новому сезону. Таким образом, француз избежит штрафа, который «матрасники» обещали наложить на него, если он не явится сегодня, 7 июля, на клубную базу.