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7 июля, источник: Чемпионат.com

«Монако» без Головина проиграл «Локерену» со счетом 0:5

«Монако» в контрольном матче проиграл бельгийскому «Локерену» со счётом 0:5. Встреча состоялась в Бельгии, где монегаски проводят предсезонный сбор.

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Российский полузащитник Александр Головин не принимал участие в матче, так как не поехал в Бельгию, как и другие футболисты команды, игравшие в июне за сборные.

В минувшем сезоне «Локерен» занял последнее место в чемпионате Бельгии и вылетел во второй дивизион. «Монако» финишировал на 17-м месте в Лиге 1 и сумел избежать понижения в классе.

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