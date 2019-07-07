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21:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» расстанется с Люкой Зиданом и Навасом и сделает Лунина вторым вратарём

В следующем сезоне украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин будет вторым вратарём в команде, сообщает Marca.

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По информации источника, в «Королевском клубе» рассчитывают расстаться с Люкой Зиданом и Кейлором Навасом. Первого «сливочные» планируют отдать в аренду в один из клубов Сегунды, а второго продать. Таким образом, основным вратарём «сливочных» в сезоне-2019/20 будет Тибо Куртуа, а роль его дублёра достанется 20-летнему украинцу.

Лунин перешёл в «Реал» минувшим летом из луганской «Зари» за сумму в € 8,5 млн. Сезон-2018/19 он провёл в аренде в «Леганесе». Всего за клуб из пригорода столицы Испании украинец сыграл 7 матчей и пропустил 7 мячей. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.

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