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00:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Серхио Рамос открыл бутылку языком

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.

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Рамос сделал вид, что собирается пробить ногой с разворота, но развернувшись, открыл её языком.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее участниками челленджа стали чемпион UFC Макс Холлоуэй, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, голливудский киноактёр Джейсон Стетхэм и другие известные личности из мира спорта и шоу-бизнеса.

33-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах испанского национального чемпионата, в которых забил шесть голов (пять — с пенальти), отдал одну результативную передачу, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточки.

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