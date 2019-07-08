Текущие события
Футбол. Первый дивизион
7.07
Текстильщик
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Мордовия
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Авангард К
Ротор
03
Футбол. Первый дивизион
7.07
Факел
Торпедо М
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Чайка
Чертаново
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Балтика
Спартак-2
01
Все события
Фоторепортажи
17«Зенит» vs «Локомотив»: факты о Суперкубке. О многих вы могли не знать
11За кого в спорте болеет Ольга Бузова?
11:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Капитан «Аякса» определился с будущим

Голландский защитник «Аякса» Матейс Де Лигт согласовал детали личного контракта с туринским «Ювентусом». Об этом сообщил агент игрока Мино Райола нидерландскому De Telegraaf.

Наверх
Источник: AP 2019

«С Матейсом достигнута договоренность. Теперь дальнейшие переговоры зависят от “Аякса”», — заявил Райола. По данным издания, «Ювентус» предложил за игрока 50 миллионов евро.

Читайте также
«Ювентус» предложил «Аяксу» 65 миллионов евро за де Лигта

10 июня Де Лигт рассказал о разговоре с португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча финала Лиги Наций. По словам 19-летнего защитника, португалец просил его перейти в туринский клуб.

Интерес к игроку проявляет и «Барселона». Стан каталонцев уже пополнил бывший одноклубник де Лигта Френки де Йонг.

Де Лигт провел сезон-2018/2019 в статусе капитана «Аякса». В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов команда добралась до полуфинала турнира. На счету Де Лигта 17 матчей и три забитых мяча. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро.

Аякс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Макгрегор поразил пользователей сети. Видео
Она выиграла золото Олимпиады. Но стала наркоманкой и преступницей
«Нужно уметь проигрывать»: бразильцы троллят Месси
Легенда «Ливерпуля» отказался возглавить «Ньюкасл»
Аргентина и Бразилия получили предложение вступить в Лигу Наций
«Он просто безжалостен». Главные триумфы в карьере Хабиба
Сборная Мексики по футболу выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ
Бразилец признан лучшим футболистом Кубка Америки 2019 года
Уайлдер: Не сумел кого-то вырубить в бою - сделаю это в реванше
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь