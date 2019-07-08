Капитан «Аякса» определился с будущим

Источник: AP 2019

«С Матейсом достигнута договоренность. Теперь дальнейшие переговоры зависят от “Аякса”», — заявил Райола. По данным издания, «Ювентус» предложил за игрока 50 миллионов евро.

10 июня Де Лигт рассказал о разговоре с португальским форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча финала Лиги Наций. По словам 19-летнего защитника, португалец просил его перейти в туринский клуб.

Интерес к игроку проявляет и «Барселона». Стан каталонцев уже пополнил бывший одноклубник де Лигта Френки де Йонг.