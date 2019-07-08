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13:52 (мск), источник: Газета.Ру

Самый молодой игрок в истории чемпионата Англии перейдет в «Ливерпуль»

Нападающий лондонского «Фулхэма» Харви Эллиот станет футболистом «Ливерпуля», сообщает The Telegraph.

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По информации издания, мерсисайдцам осталось согласовать сумму компенсации за футболиста.

Отмечается, что «Ливерпуль» сможет подписать Эллиота в 2020 году, когда ему исполнится 17 лет.

Эллиот стал самым молодым футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Он дебютировал в чемпионате страны в возрасте 16 лет и 30 дней.

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