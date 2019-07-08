Самый молодой игрок в истории чемпионата Англии перейдет в «Ливерпуль»

Отмечается, что «Ливерпуль» сможет подписать Эллиота в 2020 году, когда ему исполнится 17 лет.

Эллиот стал самым молодым футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Он дебютировал в чемпионате страны в возрасте 16 лет и 30 дней.