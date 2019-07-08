Самый молодой игрок в истории чемпионата Англии перейдет в «Ливерпуль»
Нападающий лондонского «Фулхэма» Харви Эллиот станет футболистом «Ливерпуля», сообщает The Telegraph.
Нападающий лондонского «Фулхэма» Харви Эллиот станет футболистом «Ливерпуля», сообщает The Telegraph.
По информации издания, мерсисайдцам осталось согласовать сумму компенсации за футболиста.
Отмечается, что «Ливерпуль» сможет подписать Эллиота в 2020 году, когда ему исполнится 17 лет.
Эллиот стал самым молодым футболистом в истории Английской