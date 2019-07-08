Ибрагимович составил команду мечты из самого себя

Источник: AP 2019

«Для меня — это любимая команда всех времен и народов. Насчет тренера еще не решил», — написал форвард.

37-летний нападающий обошелся без включения в команду других футболистов. На каждой позиции значится только он. Некоторые пользователи сочли публикацию Ибрагомовича проявлением высокомерия.

«Златан никогда не был чемпионом мира. Он не выигрывал Лигу чемпионов, но говорит так, будто завоевал весь мир», — написал Felipe GDS Maximeilla.

«Пора взрослеть», — обратился к футболисту пользователь Fiza.

«Эту команду раздавит твое эго», — написал Aminu.