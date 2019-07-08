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15:00 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Атлетико» решили наказать собравшегося в «Барселону» Гризманна

Мадридский «Атлетико» недоволен поведением французского футболиста Антуана Гризманна, который не появился в расположении клуба для начала предсезонной подготовки. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

Руководство мадридского клуба рассчитывает наказать игрока штрафом за нарушение условий контракта. Максимальная сумма взысканий равняется 200 тысячам евро.

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7 июля сообщалось, что 28-летний нападающий намерен воспользоваться пунктом о выкупе собственного контракта у клуба. Сумма отступных, которая зафиксирована в договоре Гризманна, равняется 120 миллионам евро.

Основным претендентом на игрока является каталонская «Барселона». Клуб уже сделал предложение по приобретению Гризманна. «Атлетико» отказал каталонцам в выплате суммы трансферы несколькими траншами и раскритиковал действия «Барселоны», которая вела переговоры с игроком в течение сезона.

После сезона-2018/2019 Гризманн объявил, что покинет «Атлетико». Он выступает за клуб с 2014 года. За это время француз провел 180 матчей и забил 94 гола. В составе сборной Франции форвард стал вице-чемпионом Европы и чемпионом мира.

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