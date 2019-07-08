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15:49 (мск), источник: Газета.Ру

Сын Зидана может продолжить карьеру во втором дивизионе Испании

Голкипер мадридского «Реала» Люка Зидан может покинуть клуб на правах аренды в нынешнем межсезонье, передает Marca.

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10
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По информации издания, сын главного тренера команды Зинедина Зидана хочет получать больше игровой практики и готов продолжить карьеру во втором по силе дивизионе Испании.

Отмечается, что в услугах игрока заинтересованы два клуба, одним из которых является «Фуэнлабрада».

В настоящее время на позиции голкипера у «Реала» также имеются бельгиец Тибо Куртуа, украинец Андрей Лунин и костариканец Кейлор Навас.

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