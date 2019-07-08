«Удивлен, что не попал в Книгу рекордов». Экс-игрок сборной Казахстана — о «Золотом мяче», суде с «Актобе» и «Кайрате»

— Первое впечатление от Актобе?



— Шок. Аэропорт был на ремонте, и мы вышли из самолета в металлический ангар. Жара под сорокет. Но важнее, что переезд в Казахстан здорово меня изменил.



— Как?



— До этого я вел себя легкомысленно. Я — не золотая молодежь, но у меня, в принципе, все было, и я немного разгильдяйничал. После падения из премьер-лиги во вторую переосмыслил свою жизнь, стал относиться к футболу как к профессии.



— Зарплата в «Актобе» тому способствовала?



— Я получал больше, чем в России, но не сразу — для этого нужно было провести больше половины матчей в первом сезоне. А приехал я вторым вратарем. Основной, Андрюха Морев, даже не давал мне на тренировках вставать в ворота: «Ты еще молодой, стой на бровке, пока я не устану». Чуть до драки не дошло.



— Как вы его вытеснили?



— Он стал ошибаться в матчах, а на тренировке послал главного тренер Муханова, который сделал ему замечание. Предстояла игра с прямым конкурентом — «Шахтером». Тренер: «Сыграешь хорошо — будешь основным». В это же время друг позвал на свадьбу.



— А вы?



— «Не могу. Если я сорвусь к тебе и упущу этот шанс — зачем я вообще сюда приехал?». Потом мы стали чемпионами, я заиграл в сборной Казахстана, и каждый год мне увеличивали зарплату.



— В молодости выбрали бы свадьбу?



— Да, закосил бы, что-нибудь придумал. В дубле «Спартака» однажды сказал, что у меня проблемы со здоровьем, и поехал на вечеринку в Парк Горького.



— В 2013-м вы отбили в Исландии четыре пенальти. Как?



— Попросил оператора найти пенальти команды’Брейдаблик», а они их как раз недавно били в Кубке. В матче с «Актобе» исландские чуваки пробили так же, и я отбил четыре из пяти. Удивлен, что не попал в Книгу рекордов. Кстати, перед тем матчем ходили разговоры, что меня уберут из «Актобе». После игры президент клуба влетел в раздевалку и кинулся меня целовать.



— Понравилась Исландия?



— В первый приезд (2009 год) — вымершая зона. А после извержения вулкана там запустились горячие источники, и туда повалили туристы.



— Как оказались на церемонии вручения «Золотого мяча"-2010?



— После шикарного гола, который мне забил Хамит Алтынтоп, я получил приглашение в Швейцарию. Мне сделали визу в Новый год, когда все было закрыто, и я полетел бизнес-классом. В Цюрихе прямо у трапа встретила девушка с табличкой, на лимузине провезли к вип-входу, а оттуда — сразу на церемонию. Я окончательно понял, куда попал, только когда перед мной открыли дверь, и меня ослепили фотовспышки. Я вышел на красную ковровую дорожку, где Месси с Роналду раздавали автографы, и подумал: «Ни хрена себе».



— Какой была ваша миссия?



— Я должен был вручить Алтынтопу приз за лучший гол года и прочитать короткий текст: «Красивый гол. Поздравляю». Я: «Что за фигня? Давайте больше скажу». — «Хорошо, но не дольше минуты». Я написал прикольный текст, а потом сел в зал: е-мое, прямой эфир, вокруг Маттеус, Гуллит, Дасаев. А если налажаю?



— Справились?



— Очень нервничал, заикнулся пару раз, но сказал Алтынтопу, что хотел: «Поздравляю, но постараюсь, чтобы в следующем матче ты мне не забил». Зал засмеялся. Но еще дольше смеялся Ринат Дасаев (недолго тренировавший меня в дубле «Спартака»), узнав, что я делаю на «Золотом мяче»: «Ну, хоть так засветился».



— «Актобе» покинули из-за Владимира Газзаева?



— Да, после сезона нужно было лететь на награждение, но два местных игрока заранее взяли на эти даты билеты на отдых. В итоге иностранцев Газзаев освободил от награждения и отпустил, а тех двух ребят — нет. Я сказал: «Тогда легионеров тоже возвращайте». — «А что тебе легионеры? Они семью не видят целый год». — «Я тоже семью не вижу. Вы в выходной домой летите, а я — в сборную». Нас бесило, что он по-разному относился к иностранцам и русскоязычным. Потом Газзаев убрал из команды несколько человек старше себя.



— После трех чемпионств с «Актобе» вы перешли в «Кайрат». Почему сыграли за этот клуб только один матч?



— Пропустил два быстрых мяча: сначала ошибся, а потом на мне сфолили, но судья засчитал гол. После этого тренер Цхададзе заменил меня, и когда я шел в раздевалку, отвернулся. Стало так обидно, что я аж заплакал. К тому же у меня и с болельщиками «Кайрата» были проблемы.



— Из-за чего?



— В свое время моих друзей из Актюбинска, перешедших в «Кайрат», обвинили там в сдаче матча. Я сказал в интервью, что с таким отношением к футболистам вряд ли кто-то захочет пойти в «Кайрат». Когда я сам туда пошел, болельщики стали крыть меня матом. Однажды я подошел к ним: «Кто тут смелый?». Встретился с лидерами фанатов, все объяснил, меня поняли, но основная масса продолжала поливать грязью.



— Футбол оставили из-за травмы?



— Износился тазобедренный сустав. Закончил вовремя. У меня первая стадия коксартроза. Третья — замена сустава. Я потратил много денег на лечение, но пока безуспешно. Недавно Леха Злыднев позвал поиграть в футбол. Я встал в защите, мы пропустили три, мне стало неинтересно, и я побежал вперед. Забил победный гол, а потом три дня ходил, как инвалид.



Отметим, что 39-летний Сидельников с «Актобе» становился трехкратным чемпионом Казахстана, выигрывал Кубок и два Суперкубка страны. Еще один Суперкубок он завоевал в составе «Кайрата».



В сборной Казахстана Сидельников с 2010 по 2015 год провел 29 матчей и пропустил 48 голов. По количеству игр среди вратарей в национальной команде он занимает второе место.