Нето: Я хочу выиграть всё в «Барселоне»

Источник: AFP 2019

«Мои лучшие качества? Я ловок и быстр. Счастлив стать часть “Барселоны”. Моя цель в новом клубе? Я хочу выиграть с этим клубом всё», — цитирует Нето пресс-служба каталонского клуба.

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Напомним, голкипер подписал с каталонским клубом контракт до лета 2023 года.

Сумма трансфера составила € 26 млн. За счёт бонусов сумма сделки может увеличиться ещё на € 9 млн. Сумма отступных в контракте бразильца составит € 200 млн.