Нето: Я хочу выиграть всё в «Барселоне»
Бразильский голкипер Нето дал первое интервью в качестве игрока «Барселоны». Напомним, 27 июня стало известно об его переходе из «Валенсии».
Бразильский голкипер Нето дал первое интервью в качестве игрока «Барселоны». Напомним, 27 июня стало известно об его переходе из «Валенсии».
«Мои лучшие качества? Я ловок и быстр. Счастлив стать часть “Барселоны”. Моя цель в новом клубе? Я хочу выиграть с этим клубом всё», — цитирует Нето
Сумма трансфера составила € 26 млн. За счёт бонусов сумма сделки может увеличиться ещё на € 9 млн. Сумма отступных в контракте бразильца составит € 200 млн.
Ранее Нето выступал за «Фиорентину», «Ювентус» и «Атлетико Паранаэнсе». Бразилец является двукратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италиии и победителем Кубка Испании — 2018/19.