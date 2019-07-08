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20:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Нето: Я хочу выиграть всё в «Барселоне»

Бразильский голкипер Нето дал первое интервью в качестве игрока «Барселоны». Напомним, 27 июня стало известно об его переходе из «Валенсии».

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Источник: AFP 2019

«Мои лучшие качества? Я ловок и быстр. Счастлив стать часть “Барселоны”. Моя цель в новом клубе? Я хочу выиграть с этим клубом всё», — цитирует Нето пресс-служба каталонского клуба.

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Напомним, голкипер подписал с каталонским клубом контракт до лета 2023 года.

Сумма трансфера составила € 26 млн. За счёт бонусов сумма сделки может увеличиться ещё на € 9 млн. Сумма отступных в контракте бразильца составит € 200 млн.

Ранее Нето выступал за «Фиорентину», «Ювентус» и «Атлетико Паранаэнсе». Бразилец является двукратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италиии и победителем Кубка Испании — 2018/19.

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