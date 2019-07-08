«Лестер» объявил о выкупе Тилеманса у «Монако»

Источник: РИА "Новости"

Английский клуб выкупил трансфер игрока у «Монако» и подписал с ним контракт до лета 2023 года. Сумма трансфера не разглашается, но, по некоторым данным, она составила около € 45 млн, что является рекордом для «Лестер Сити».

«Так здорово стать игроком “Лестер Сити”. Когда я перешёл в эту команду на правах аренды, то все игроки, персонал и болельщики отнеслись ко мне просто фантастически. Поэтому я очень рад перейти в команду», — сказал Тилеманс.