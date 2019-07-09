Олег Петров: В Монако много соблазнов. Но Головин ведет себя безупречно

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Олег Петров назначен вице-президентом и генеральным директором «Монако» в феврале этого года. Топ-менеджер крупнейших российских компаний сменил вид деятельности и принял предложение владельца клуба с Лазурного берега Дмитрия Рыболовлева.

В первой части эксклюзивного интервью, которое Петров дал обозревателю «СЭ» в офисе на стадионе «Луи II», он рассказал о вкладе Головина в игру команды на решающем этапе сезона, о запретах и штрафах, существующих в «Монако» и поблагодарил главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Когда Саша забил, наступила всеобщая эйфория

— Когда весной возникла реальная угроза вылета, пошли слухи о контракте Головина. Правда, что в нем не было пункта, предусматривавшего разрыв соглашения в случае выбывания во вторую лигу? Вроде и мысли не возникало, что такое может случиться, потому такое условие не прописали.

— Мне об этом неизвестно, но, думаю, такого пункта быть и не должно.

— Часто общаетесь с Головиным?

— Всегда, как только появляется возможность: когда бываю на тренировках, когда отправляемся вместе на игры. А я езжу на каждый матч.

— О чем говорите?

— О том, как ему здесь живется. Обсуждали, как Александру, условно говоря, сделать рывок в конце сезона, который получился наисложнейшим, как добиться результата. Впечатления самые положительные.

— А по поводу желтых карточек? Пока Головин так и не научился сдерживаться и зарабатывает предупреждения на ровном месте, теряя контроль над собой. Его уже воспитывали и Леонид Слуцкий, и Станислав Черчесов, но…

— Думаю, это возраст. Потому что сам по себе Головин очень сконцентрирован.

Саша — серьезный игрок, сильно переживает, много работает, выкладывается, старается. И, насколько знаю, здесь в Монако ведет безупречный образ жизни. Что тоже немаловажно.

— А насколько это тут сложно?

— Сложно. Жить здесь непросто. Много соблазнов. Но он молодец. Дмитрий Евгеньевич (Рыболовлев. — Прим. «СЭ») внимательно следил за адаптацией Головина, интересовался. Я тоже постоянно за ним наблюдаю.

Мы признательны ему за ту роль, что он сыграл в матче с «Амьеном» (в 37-м туре, когда Головин сделал передачу и забил один мяч, «Монако» победил 2:0. — Прим. «СЭ»). Практически Голорвин стал спасителем. Очень нервная встреча. Когда забили первый гол, мы все выдохнули с облегчением. Но был нужен второй, жизненно необходим. И когда Саша отличился, наступила всеобщая эйфория (смеется). Этот мяч выручил всех.

Саша очень старался, переживал — как же сделать так, чтобы психологическая обстановка была правильной. Команда же очень хорошая, не семнадцатого места. С этим согласны все. Непонятно, почему получались такие результаты.

Выслушал, конечно, много теорий, в том числе, про настрой футболистов. Я разговаривал индивидуально с каждым из игроков. Перед решающими матчами — о том, что нужно сделать. И представлял настрой каждого. Головин в этом смысле молодец.

— Насколько сложно психологически было вам самому? Случалось такое, что с утра не хотелось идти в офис на стадион?

— Нет, до такого не доходило. Я сильно переживал. Есть выражение — «горечь поражения». Ощутил ее на самом деле. Удивительное чувство. Не плохое настроение, а именно горечь. Для меня это совершенно новый опыт.

Команда должна была нормально играть. Я знал, что многие так считали. Нас поддержали болельщики. Понимаю, что наши фанаты далеко не самые агрессивные в мире. Однако нужно отдать им должное: они регулярно приходили на стадион.

Благодарен Черчесову

— После неудачных матчей шли домой или собирались каким-то кругом?

— Как правило, домой. После неудачи праздновать нечего.

— Разведка доложила, что водку вы не пьете. Приходилось избавляться от горечи вином?

— Под каждый праздник есть различные напитки… Я работал в самых разных сферах, и могу так сказать: в футбольном бизнесе с точки зрения застолий все намного лучше, чем где бы то ни было. По крайней мере, если судить по моему опыту. В нашей команде спиртное — практически табу. Езжу с тренерским штабом. Распорядок прост: приехали на выезд, поужинали, разошлись — спать.

— Это вы не застали 1990-е в нашем футболе…

— (Смеется). У нас в клубе дух в этом отношении правильный. Как понимаю, это идет от тренерского штаба, моих замов, французов. У меня на выезде простое правило — пить только минеральную воду.

— Учитывая, что команда располагается в таком необычном месте, курорте для богатых, игрокам вписываются в контракты какие-либо особые условия? Допустим, есть ли запрет на посещение ночных клубов, той же «Твиги», казино? Можно ли гонять по морю на гидроцикле?

— Такого не помню, честно говоря. Возможно, это изложено в других формулировках.

— А штрафы есть?

— Да.

Существует французское законодательство, в рамках которого наиболее эффективным элементом является лишение этического бонуса. Штрафы тут небольшие. Вычет нескольких сот евро не пугает тех, у кого зарплата два миллиона евро.

Поэтому в договора принято включать пункты, позволяющие лишать премий. А это существенные суммы. Такое есть в соглашении с каждым футболистом.

— Весной Головин дал интервью, в котором выразил свое мнение о Тьерри Анри, рассказал, как тот нервничал на тренировках, обижался на команду, не разговаривал. В России его слова восприняли нормально. А на Западе, как понимаю, попытались раздуть скандал. Текст перевели англичане и французы, и какое-то время обсуждали его в своих СМИ. Головину досталось за его слова?

— Провели разъяснительную работу.

— Вам уже доводилось разговаривать с тренерами нашей сборной?

— Когда Саша был в России, пришлось обратиться к Станиславу Черчесову. Приятно удивлен. Не ожидал, что обратная связь окажется настолько быстрой. Черчесов отреагировал оперативно, четко, по-деловому.

— Что произошло?