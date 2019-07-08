«Пари Сен-Жермен»: Неймар не прибыл в расположение клуба

Неймар должен был появиться в «ПСЖ» в понедельник, но не сделал этого. Клуб заявил, что сожалеет о случившейся ситуации и примет к игроку соответствующие меры.

Представители Неймара выкупили его контракт у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро, после чего он перешел в «ПСЖ», подписав контракт с парижанами до лета 2022 года. Ранее в июне французские СМИ сообщали, что бразилец намерен вернуться в «Барселону» и сообщил об этом некоторым игрокам «сине-гранатовых». Позднее издание Le Parisien сообщило, что французский клуб готов отпустить форварда как минимум за 300 миллионов евро.