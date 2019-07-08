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20:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Пари Сен-Жермен»: Неймар не прибыл в расположение клуба

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Нападающий «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар не прибыл вовремя в расположение клуба для возобновления тренировок, сообщается на сайте французского футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Неймар должен был появиться в «ПСЖ» в понедельник, но не сделал этого. Клуб заявил, что сожалеет о случившейся ситуации и примет к игроку соответствующие меры.

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Представители Неймара выкупили его контракт у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро, после чего он перешел в «ПСЖ», подписав контракт с парижанами до лета 2022 года. Ранее в июне французские СМИ сообщали, что бразилец намерен вернуться в «Барселону» и сообщил об этом некоторым игрокам «сине-гранатовых». Позднее издание Le Parisien сообщило, что французский клуб готов отпустить форварда как минимум за 300 миллионов евро.

В пятницу президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу заявил, что знает о желании Неймара покинуть «ПСЖ», однако французский клуб не планирует отпускать форварда.

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7 июля© Ньюстюб
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