«Шахтер» объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Албании

В прошедшем сезоне 29-летний Режиналдо забил 20 голов в 43 матчах во всех турнирах за «Кукеси». В чемпионате Албании форвард сборной Мозамбика отличился 13 раз за 33 игр, опередив ближайшего конкурента в гонке бомбардиров на один мяч.

В Албании Режинладо также играл за «Лячи» и «Люфтетари», забив за три сезона 39 голов (семь с пенальти) в 96 матчах. Также в Европе он выступал за португальские «Санта Клару» и «Насьонал», а карьеру начинал на родине в клубе «Лига Мусульмана».