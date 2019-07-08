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20:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» объявил о переходе лучшего бомбардира чемпионата Албании

Лучший бомбардир чемпионата Албании Режиналдо подписал контракт с «Шахтером». Об этом объявила пресс-служба карагандинского клуба.

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В прошедшем сезоне 29-летний Режиналдо забил 20 голов в 43 матчах во всех турнирах за «Кукеси». В чемпионате Албании форвард сборной Мозамбика отличился 13 раз за 33 игр, опередив ближайшего конкурента в гонке бомбардиров на один мяч.

В Албании Режинладо также играл за «Лячи» и «Люфтетари», забив за три сезона 39 голов (семь с пенальти) в 96 матчах. Также в Европе он выступал за португальские «Санта Клару» и «Насьонал», а карьеру начинал на родине в клубе «Лига Мусульмана».

За сборную Мозамбика Режинладо провел 25 матчей и забил три гола. В истории КПЛ он станет первым представителем своей страны.

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