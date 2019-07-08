Стало известно, когда легионеры «Астаны» перейдут в зарубежные клубы

27-летний форвард сборной Кюрасао Рангело Янга должен перейти в болгарский «Левски», а боснийский защитник Марин Аничич продолжит карьеру в турецком «Коньяспоре». Однако в настоящее время в «Астане» нет президента, поэтому в клубе некому подписать необходимые бумаги по трансферам футболистов.

По этой причине Янга и Аничич продолжают готовиться к матчу Лиги чемпионов против румынского клуба ЧФР, который состоится 9 июля, в 19:00 по столичному времени. Как только в «Астане» будет назначен новый президент, Янга и Аничич смогут беспрепятственно перейти в новые команды.

Ранее Sportsport.ba сообщил, что переговоры между Аничичем и «Коньяспором» об условиях личного контракта уже завершены. Ожидается, что 29-летний босниец подпишет соглашение с этим клубом.

За «Астану» Аничич с 2014 года. Всего он провел 197 матчей, забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста составляет 1,6 миллиона евро. Его контракт со столичным клубом рассчитан до конца 2019 года.

Что касается Янги, то авторитетный немецкий портал Transfermarkt сообщил о грядущем переходе форварда в «Левски». Болгарский сайт «Тема спорт» пишет, что за форварда готовы заплатить за 500 тысяч евро.