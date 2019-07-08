Воспитанник «Бенфики» покинул казахстанский клуб

26-летний футболист не смог пробиться в состав клуба казахстанской премьер-лиги, поэтому решил продолжить свою карьеру в другой стране. В КПЛ-2019 на его счету пять матчей, последний из которых он провел 14 апреля, а еще две игры Карлитос выходил в Кубке. Результативными действиями португалец не отметился.

В «Кайсар» Карлитос перешел в феврале текущего года. Воспитанник знаменитой лиссабонской «Бенфики» до КПЛ выступал за шесть клубов. Большая часть футбольной карьеры Карлитоса проходила на Кипре, где он играл за АПОЭЛ, АЕЛ и «Анортосис».