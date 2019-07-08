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22:02 (мск), источник: Vesti.kz

Воспитанник «Бенфики» покинул казахстанский клуб

Португальский нападающий Карлитос покинул кызылординский «Кайсар», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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26-летний футболист не смог пробиться в состав клуба казахстанской премьер-лиги, поэтому решил продолжить свою карьеру в другой стране. В КПЛ-2019 на его счету пять матчей, последний из которых он провел 14 апреля, а еще две игры Карлитос выходил в Кубке. Результативными действиями португалец не отметился.

В «Кайсар» Карлитос перешел в феврале текущего года. Воспитанник знаменитой лиссабонской «Бенфики» до КПЛ выступал за шесть клубов. Большая часть футбольной карьеры Карлитоса проходила на Кипре, где он играл за АПОЭЛ, АЕЛ и «Анортосис».

До «Кайсара» Карлитос выступал в польской команде «Висла». Всего за свою футбольную карьеру он провел 183 матча и забил 20 голов.

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