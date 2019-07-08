Воспитанник «Бенфики» покинул казахстанский клуб
Португальский нападающий Карлитос покинул кызылординский «Кайсар», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Португальский нападающий Карлитос покинул кызылординский «Кайсар», сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний футболист не смог пробиться в состав клуба казахстанской
В «Кайсар» Карлитос перешел в феврале текущего года. Воспитанник знаменитой лиссабонской «Бенфики» до КПЛ выступал за шесть клубов. Большая часть футбольной карьеры Карлитоса проходила на Кипре, где он играл за АПОЭЛ, АЕЛ и «Анортосис».
До «Кайсара» Карлитос выступал в польской команде «Висла». Всего за свою футбольную карьеру он провел 183 матча и забил 20 голов.