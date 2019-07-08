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8 июля, источник: Спорт-Экспресс

Румменигге заявил, что «Бавария» готова приобрести еще одного футболиста топ-уровня

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о планах команды в текущее трансферное окно. Он отметил, что в клубе готовы приобрести еще одного футболиста топ-уровня.

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Источник: AFP 2019

— Сегодня у нас 8 июля, и я хотел бы напомнить, что трансферный рынок в этом году будет открыт до 2 сентября, — приводит пресс-служба клуба слова Румменигге. — Мы, и особенно Хасан, работаем на трансферном рынке очень усердно и очень сосредоточенно. Хочу напомнить, что пока что не было объявлено о каких-либо крупных траснферах, так что так называемого эффекта домино еще не было. В футбольной Европе его ждут. У нас хорошая позиция и достаточно терпения. Часто мы оформляли поздние трансферы.

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Я считаю, что на трансферном рынке очень важно работать с ясной головой и холодным сердцем, и в то же время очень сосредоточенно. Я понимаю тех, у кого не хватает терпения, и кто ожидает от «Баварии» больших трансферов. Я в свою очередь, после тех переговоров, что у нас были сегодня утром, совершенно спокоен. В итоге у нас будет команда, способная успешно выступать на всех трех турнирах. В этом году мы будем преследовать те же цели, что и всегда.

Для увеличения численности состава мы еще проведем несколько трансферов. Качества у нас уже достаточно, я хотел бы это еще раз подчеркнуть. Мы отдали одного футболиста основого состава, но приобрели топ-игроков Лукаса и Бенжамена Павара. Больше нас не покинет не один игрок стартового состава. На данный момент мы инвестировали в составе 118 миллионов евро и на сегодняшний день это наш рекорд на трансферном рынке. Но мы еще не закончили. Мы в целом готовы приобрести еще одного футболиста топ-уровня.

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