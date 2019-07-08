Румменигге заявил, что «Бавария» готова приобрести еще одного футболиста топ-уровня
Председатель правления «Баварии»
Председатель правления «Баварии»
— Сегодня у нас 8 июля, и я хотел бы напомнить, что трансферный рынок в этом году будет открыт до 2 сентября, — приводит
Я считаю, что на трансферном рынке очень важно работать с ясной головой и холодным сердцем, и в то же время очень сосредоточенно. Я понимаю тех, у кого не хватает терпения, и кто ожидает от «Баварии» больших трансферов. Я в свою очередь, после тех переговоров, что у нас были сегодня утром, совершенно спокоен. В итоге у нас будет команда, способная успешно выступать на всех трех турнирах. В этом году мы будем преследовать те же цели, что и всегда.
Для увеличения численности состава мы еще проведем несколько трансферов. Качества у нас уже достаточно, я хотел бы это еще раз подчеркнуть. Мы отдали одного футболиста основого состава, но приобрели