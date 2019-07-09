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09:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар сообщил Леонардо и президенту ПСЖ о желании покинуть клуб

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи и новому спортивному директору Леонардо о своём желании перейти в другую команду, утверждает UOL.

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14
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По данным источника, изначально Неймар рассказал своим соотечественникам Дани Алвесу, Маркиньосу и Тьяго Силве, что хочет сменить клуб. Затем он сообщил об этом Аль-Хелаифи. На прошлой неделе у форварда был телефонный разговор с Леонардо, который рассказал ему о новом проекте «ПСЖ». Неймар высоко оценил идеи Леонардо, но подчеркнул, что хочет уйти.

Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн. Контракт форварда с парижским клубом действует до лета 2022 года.

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