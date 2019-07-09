Неймар сообщил Леонардо и президенту ПСЖ о желании покинуть клуб
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил президенту клуба Нассеру
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил президенту клуба Нассеру
По данным источника, изначально Неймар рассказал своим соотечественникам Дани Алвесу, Маркиньосу и Тьяго Силве, что хочет сменить клуб. Затем он сообщил об этом
Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар хочет вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн. Контракт форварда с парижским клубом действует до лета 2022 года.