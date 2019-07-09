Неймар сообщил Леонардо и президенту ПСЖ о желании покинуть клуб

По данным источника, изначально Неймар рассказал своим соотечественникам Дани Алвесу, Маркиньосу и Тьяго Силве, что хочет сменить клуб. Затем он сообщил об этом Аль-Хелаифи. На прошлой неделе у форварда был телефонный разговор с Леонардо, который рассказал ему о новом проекте «ПСЖ». Неймар высоко оценил идеи Леонардо, но подчеркнул, что хочет уйти.