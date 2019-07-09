Легендарный бразильский футболист завел роман со студенткой
Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио состоит в отношениях со студенткой.
Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио состоит в отношениях со студенткой.
22-летняя Ана Каролин Назарио на днях опубликовала совместное фото с прославленным 53-летним футболистом в инстаграме.
«Любовь. Ничто в этой жизни не случайно, всегда есть мотив и причина. Люди приходят в нашу жизнь по
Ромарио в настоящее время является федеральным сенатором Бразилии от штата