Легендарный бразильский футболист завел роман со студенткой

«Любовь. Ничто в этой жизни не случайно, всегда есть мотив и причина. Люди приходят в нашу жизнь по какой-то причине, показывают нам что-то, а ты показал мне, как любить. Лишь я знаю, что я испытываю по отношению к тебе! Смесь любви, гордости и страсти», — написала она.