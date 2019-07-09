«Манчестер Юнайтед» хочет продать экс-защитника «Спартака»
Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может покинуть клуб, сообщает Daily Record.
Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может покинуть клуб, сообщает Daily Record.
Главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер разрешит ему уйти. «Красные дьяволы» намерены выручить от трансфера порядка €28 млн.
Потенциальных покупателей отпугивает такая высокая цена за подверженного травмам игрока.
С 2010 по 2012 годы игрок выступал за московский «Спартак».