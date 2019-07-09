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11:42 (мск), источник: Газета.Ру

«Манчестер Юнайтед» хочет продать экс-защитника «Спартака»

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может покинуть клуб, сообщает Daily Record.

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Источник: Reuters

Главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер разрешит ему уйти. «Красные дьяволы» намерены выручить от трансфера порядка €28 млн.

Потенциальных покупателей отпугивает такая высокая цена за подверженного травмам игрока.

С 2010 по 2012 годы игрок выступал за московский «Спартак».

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