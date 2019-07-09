Текущие события
Футбол. Еврокубки
16:00
Астана
ЧФР
Футбол. Еврокубки
17:00
Арарат-Армения
АИК
Футбол. Еврокубки
18:55
Сент-Джозефс
Рейнджерс
Футбол. Первый дивизион
19:00
Армавир
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Шкендия
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
ХБ Торсхавн
Футбол. Еврокубки
19:00
Гзира Юнайтед
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
20:30
ЦСКА Сф
ОФК Титоград
Футбол. Еврокубки
20:45
Сараево
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Судува
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:00
Дюделанж
Валлетта
Футбол. Еврокубки
21:00
ТНС
Фероникелли
Все события
Фоторепортажи
15Бразильцы обыграли Аргентину в полуфинале Кубка Америки
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
11:52 (мск), источник: Газета.Ру

«Вест Хэму» предложили купить Балотелли

Итальянский нападающий Марио Балотелли может вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ), сообщает Telegraph.

Наверх
Источник: Reuters

На данный момент Балотелли является свободным агентом, так как французский «Марсель» не стал продлевать контракт с ним.

«Вест Хэм» ищет замену австрийцу Марко Арнаутовичу, который перешел в китайский «Шанхай СИПГ». Приоритетным вариантом назывался форвард «Сельты» Макси Гомес. За 22-летнего уругвайца «молотобойцы» готовы заплатить £44,5 млн.

В прошлом сезоне Балотелли провел в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 1 голевую передачу.

Вест Хэм Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Собчак защитила Путина после инцидента с «Рустави 2»
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Все накроется пиджаком: почему Кононова уволят из «Спартака»
Сын Зидана покидает «Реал»
Неймар сообщил Леонардо и президенту ПСЖ о желании покинуть клуб
«Манчестер Юнайтед» хочет продать экс-защитника «Спартака»
«Сампдория» хочет арендовать футболиста у «Зенита»
Отправленный в самый быстрый нокаут боец рассказал о поражении
Олег Петров: В Монако соблазны. Но Головин ведет себя безупречно
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь