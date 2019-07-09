«Вест Хэму» предложили купить Балотелли

Источник: Reuters

На данный момент Балотелли является свободным агентом, так как французский «Марсель» не стал продлевать контракт с ним.

«Вест Хэм» ищет замену австрийцу Марко Арнаутовичу, который перешел в китайский «Шанхай СИПГ». Приоритетным вариантом назывался форвард «Сельты» Макси Гомес. За 22-летнего уругвайца «молотобойцы» готовы заплатить £44,5 млн.