Стала известна стоимость трансфера легионера «Астаны» в зарубежный клуб
Стали известны финансовые детали перехода нападающего «Астаны» и сборной Кюрасао по футболу Рангело Янга в болгарский «Левски».
Стали известны финансовые детали перехода нападающего «Астаны» и сборной Кюрасао по футболу Рангело Янга в болгарский «Левски».
По данным Transfermarkt, трансфер 27-летнего форварда обошелся «Левски» в 500 тысяч евро. Об этой же сумме ранее писал болгарский сайт «Тема спорт», отмечая, что речь идет о покупке, а не об аренде.
В то же время клубы пока официально не объявляли о переходе. Дело в том, что в настоящее время в «Астане» нет президента, поэтому в клубе некому подписать необходимые бумаги по трансферу.
По этой причине Янга и его одноклубник Марио Аничич, который уже согласовал контракт с турецким клубом, продолжают готовиться в составе «Астаны» к домашнему матчу Лиги чемпионов против румынского клуба ЧФР (9 июля). Как только в «Астане» будет назначен новый президент, этот вопрос будет решен.
В «Астану» Янга перешел в июле 2018 года года. За столичную команду форвард провел 28 матчей и забил шесть голов. Контракт с «Астаной» был рассчитан до декабря 2019 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,1 миллиона евро.