Стала известна стоимость трансфера легионера «Астаны» в зарубежный клуб

Источник: Reuters

По данным Transfermarkt, трансфер 27-летнего форварда обошелся «Левски» в 500 тысяч евро. Об этой же сумме ранее писал болгарский сайт «Тема спорт», отмечая, что речь идет о покупке, а не об аренде.

В то же время клубы пока официально не объявляли о переходе. Дело в том, что в настоящее время в «Астане» нет президента, поэтому в клубе некому подписать необходимые бумаги по трансферу.

По этой причине Янга и его одноклубник Марио Аничич, который уже согласовал контракт с турецким клубом, продолжают готовиться в составе «Астаны» к домашнему матчу Лиги чемпионов против румынского клуба ЧФР (9 июля). Как только в «Астане» будет назначен новый президент, этот вопрос будет решен.