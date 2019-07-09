Сын Зидана покидает «Реал»
Голкипер мадридского «Реала» Лука Зидан будет выступать за сантандерский «Расинг» в следующем сезоне на правах аренды, сообщает Marca.
Голкипер мадридского «Реала» Лука Зидан будет выступать за сантандерский «Расинг» в следующем сезоне на правах аренды, сообщает Marca.
По информации издания, к такому решению «королевский клуб» пришел после того, как передумал расставаться с вторым вратарем Кейлором Навасом. Таким образом, Зидан не сможет проводить достаточное время на поле.
Сообщается, что предложение о переезде поступило со стороны главного тренера «Реала» и отца футболиста Зинедина Зидана. Специалист недавно проводил отпуск в Сантандере.
Соглашение
По итогам сезона-2018/19 «Расинг» стал вторым в группе два испанской Сегунды Б, являющейся третьим по силам дивизионом. Таким образом, сантандерский клуб смог получить путевку во второй дивизион страны.