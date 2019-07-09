Сын Зидана покидает «Реал»

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По информации издания, к такому решению «королевский клуб» пришел после того, как передумал расставаться с вторым вратарем Кейлором Навасом. Таким образом, Зидан не сможет проводить достаточное время на поле.

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Сообщается, что предложение о переезде поступило со стороны главного тренера «Реала» и отца футболиста Зинедина Зидана. Специалист недавно проводил отпуск в Сантандере.

Соглашение Зидана-младшего со «сливочными» истекает летом 2020 года, однако ожидается, что контракт будет продлен, прежде чем вратарь отправится в аренду.