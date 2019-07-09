Бэйл подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Реала» на клубной базе

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В то же время Даниэль Карвахаль был встречен овациями, сообщает AS.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Бэйл может оказаться в «Интере». Сообщалось, что 29-летний футболист провёл встречу с руководством сине-чёрных, чтобы обсудить детали контракта. Позже агент валлийца опроверг эти сообщения.