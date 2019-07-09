Бэйл подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Реала» на клубной базе
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, который приступил к тренировкам, подвергся оскорблениям со стороны фанатов после того, как прибыл на базу своего клуба.
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл, который приступил к тренировкам, подвергся оскорблениям со стороны фанатов после того, как прибыл на базу своего клуба.
В то же время Даниэль Карвахаль был встречен овациями, сообщает AS.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Бэйл может оказаться в «Интере». Сообщалось, что 29-летний футболист провёл встречу с руководством
В минувшем сезоне Бэйл принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.