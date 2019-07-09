«“Ордабасы” будет претендовать на чемпионство». Цхададзе — о «разобранном» Жангылышбае, стажировке в «Лацио» и уровне КПЛ

— Справа играл Марат Быстров, как он воспринял, что у него теперь есть полноценный конкурент?



— Жизнь — это конкуренция. В прошлом году у нас была сложная ситуация, я называл своих игроков настоящими героями, благодарен им за то, что они сделали. Но сейчас конкуренция внутри команды выросла. К тому же повысилась конкуренция и внутри чемпионата, у нас много перелетов, надо позаботиться о здоровье футболистов. Сейчас будет много матчей, они понимают: играет тот, кто в лучшей форме.



— Токтар Жангылышбай, возможно, проводит лучший сезон в карьере, как вы на него повлияли?



— Это общая работа, но в первую очередь это его заслуга, он хорошо работает, внимательно воспринимает советы. Работа игрока, умение тренера направить в правильную сторону и поддержка партнеров — это три главных компонента в прогрессе футболиста.



— Но у Токтара и раньше был виден талант, то есть можно предположить, что были какие-то ментальные проблемы?



— Да, когда он приходил в клуб, он был в «разобранном» состоянии. Но хвала ему, что работал над собой, я уважаю таких футболистов, я сам таким был, много тренировался. Но главное сейчас, чтобы он не стал «летать» и остался тем Жангылышбаем, которого мы видим.



— Вы сказали, что он был в «разобранном» состоянии, а как вы его «собирали»? Какие были разговоры между вами?



— Разговоры всегда есть, каждую тренировку я обсуждаю с игроками. Мы видели, что Токтар очень хотел показать себя, у него была огромная мотивация. Изначально, что-то не получилось, было много критики с нашей стороны. А ведь есть люди, которые критику воспринимают плохо, а он ее принял позитивно, много работал, и вот, мы получили игрока сборной.



— Дмитрий Непогодов, Сергей Малый и Алексей Щеткин играют за «Ордабасы» на правах аренды, правда ли, что их хочет вернуть «Астана»?



— Насколько я знаю, их аренда рассчитана до конца года. Официально мы этот вопрос не обсуждали, руководство меня поддерживает, эти игроки должны остаться, потому что у нас много задач в этом сезоне. Сейчас эта тема не поднимается, ранее был разговор, но на данный момент этот вопрос закрыт.



— У Непогодова десять «сухих» матчей в чемпионате. Он лучший вратарь чемпионата?



— Однозначно.



— Но после игры в сборной против России его критиковали, говорили, что он не играет на выходах.



— Критика всегда есть, без нее не будет движения вперед. Но на все показатель — статистика, а она говорит, что Дмитрий — стабильный вратарь высокого уровня.



— Зимой «Ордабасы» подписал Валерия Коробкина, 35-летнего игрока, который сейчас у вас редко играет. Чем был обусловлен этот переход?



— Объясню. Коробкин — опытный футболист, такие люди нужны в команде. Если бы вы видели, как тренируется Коробкин, вы бы поняли о чем я. Он хороший, универсальный футболист, который может закрыть несколько позиций. Кроме того, он настоящий пример для молодых игроков, он очень мало играет, но на тренировке всегда выкладывается и показывает, что такое профессионализм.



Сейчас состав шире, как я говорил, конкуренция выше, каждый год клуб прибавляет, думаю, в ближайшие два года «Ордабасы» уже будет претендовать на чемпионство. Сильная команда не строится один год, нужна стабильность, надеюсь, клуб будут поддерживать во всех направлениях.



— Капитаном команды является аргентинец Пабло Фонтанелло, он долго играл в России, но есть ли у него такая же коммуникация с коллективом в Шымкенте?



— Он абсолютный лидер. Мы разговариваем с ним только на русском, все хорошо.



— То есть он может и «напихать»?



— Без проблем, в определенных рамках, конечно, тут не влияет возраст, да и сам Пабло воспитанный. Я очень рад, что в команде нет разделения в коллективе на молодых и возрастных, такие, как Фонтанелло, Ковальчук, Щеткин, Непогодов, поддерживают молодых, это очень важно.



— Как вы проводите отпуск? Ездите ли на стажировки?



— Да, недавно был на стажировке у «Лацио». Почему именно этот клуб? Играют в тот футбол, который нам близок, хотелось посмотреть на тренировочный процесс, на правильном мы пути или нет. Ранее я был в Турции, общался с Гаджи Гаджиевым, у нас с ним очень хорошие отношения, он мой учитель, мы по телефону часто общаемся. Он смотрит, советует, он гений статистики.



— Что вас впечатлило в тренировках «Лацио»?



— Интенсивность, это то, в чем нам надо прибавлять.



— Кто еще из европейских тренеров вам импонирует?



— Я был на стажировке у Ван Гала, тогда я только начинал тренерский путь, мой друг Шота Арвеладзе договорился по этому поводу, когда он играл в голландском АЗ. У Ван Гала я многому научился.



— Он ведь неординарный тренер?



— Он кричит очень много (смеется).



— А вы?



— Меньше, чем он. Знаете, когда чаще всего кричит Ван Гал? Идет разминка, игроки делают передачи, так вот, если хоть кто-нибудь допустит ошибку в этом элементе, он может его ударить… Ну или не ударить, но накричать очень сильно.



— Сейчас вы играете со схемой в три центральных защитника, в «Кайрате» такого не было?



— Мы использовали эту схему, когда еще работали в азербайджанском «Интере». Впервые мы начали играть в три центральных защитника в 2013 году, тогда мы сыграли 19 матчей — 16 побед, три ничьих, пропустили всего четыре гола. Поэтому эта схема давно нам знакома, и мы ее используем.