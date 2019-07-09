«“Ордабасы” будет претендовать на чемпионство». Цхададзе — о «разобранном» Жангылышбае, стажировке в «Лацио» и уровне КПЛ

— Кахабер Джумберович, как вы оцениваете нынешний уровень чемпионата Казахстана, нет ли ощущения, что качество игры снизилось после ухода таких игроков, как Аршавин, Исаэль, Твумаси?
— Уровень не упал, напряженность, борьба, скорости, может быть, даже повысились. Да, мастерство таких футболистов, как Шава, Исаэль влияет на зрелищность, на восприятие болельщиков, но уровень лиги не стал ниже.
— В этом году «Астана» выглядит не так уверенно, как прежде, с чем это связано?
— Я не могу рассуждать о команде, когда не нахожусь внутри, это некорректно.
— Но вы играли против «Астаны» в прошлом году и сейчас, есть разница в качестве игры?
— Так в прошлом году мы тоже им забили три мяча, и еще ничья была.
— Но сейчас вы их обыграли.
— Могу объяснить этом тем, что у нас исполнители стали лучше.
— Вы задумываетесь о чемпионстве в этом году?
— Всегда должна стоять высокая задача, а дальше решают уже нюансы.
— Но шансы у вас есть? Коллектив готов к этому?
— Да, игроки знают и работают в этом направлении.
— Позвольте несколько вопросов о персоналиях. Вы перевели Мардана Толебека на правый фланг, он эффективно там заиграл, почему вы решили поменять ему позицию?
— Есть плюсы и минусы, когда переводишь игрока с рабочей левой ногой на правый фланг. Знаете, почему это эффективно?
— Игрок смещается в центр, угрожает воротам.
— Да, все опасные моменты создаются из центра. Мы разговаривали с Марданом, ему там комфортно, честно говоря, сейчас он даже не хочет играть слева. Главное качество Мардана — его интеллект, он очень способный, грамотный, понимает свои задачи.
— Справа играл Марат Быстров, как он воспринял, что у него теперь есть полноценный конкурент?
— Жизнь — это конкуренция. В прошлом году у нас была сложная ситуация, я называл своих игроков настоящими героями, благодарен им за то, что они сделали. Но сейчас конкуренция внутри команды выросла. К тому же повысилась конкуренция и внутри чемпионата, у нас много перелетов, надо позаботиться о здоровье футболистов. Сейчас будет много матчей, они понимают: играет тот, кто в лучшей форме.
— Токтар Жангылышбай, возможно, проводит лучший сезон в карьере, как вы на него повлияли?
— Это общая работа, но в первую очередь это его заслуга, он хорошо работает, внимательно воспринимает советы. Работа игрока, умение тренера направить в правильную сторону и поддержка партнеров — это три главных компонента в прогрессе футболиста.
— Но у Токтара и раньше был виден талант, то есть можно предположить, что были какие-то ментальные проблемы?
— Да, когда он приходил в клуб, он был в «разобранном» состоянии. Но хвала ему, что работал над собой, я уважаю таких футболистов, я сам таким был, много тренировался. Но главное сейчас, чтобы он не стал «летать» и остался тем Жангылышбаем, которого мы видим.
— Вы сказали, что он был в «разобранном» состоянии, а как вы его «собирали»? Какие были разговоры между вами?
— Разговоры всегда есть, каждую тренировку я обсуждаю с игроками. Мы видели, что Токтар очень хотел показать себя, у него была огромная мотивация. Изначально, что-то не получилось, было много критики с нашей стороны. А ведь есть люди, которые критику воспринимают плохо, а он ее принял позитивно, много работал, и вот, мы получили игрока сборной.
— Дмитрий Непогодов, Сергей Малый и Алексей Щеткин играют за «Ордабасы» на правах аренды, правда ли, что их хочет вернуть «Астана»?
— Насколько я знаю, их аренда рассчитана до конца года. Официально мы этот вопрос не обсуждали, руководство меня поддерживает, эти игроки должны остаться, потому что у нас много задач в этом сезоне. Сейчас эта тема не поднимается, ранее был разговор, но на данный момент этот вопрос закрыт.
— У Непогодова десять «сухих» матчей в чемпионате. Он лучший вратарь чемпионата?
— Однозначно.
— Но после игры в сборной против России его критиковали, говорили, что он не играет на выходах.
— Критика всегда есть, без нее не будет движения вперед. Но на все показатель — статистика, а она говорит, что Дмитрий — стабильный вратарь высокого уровня.
— Зимой «Ордабасы» подписал Валерия Коробкина, 35-летнего игрока, который сейчас у вас редко играет. Чем был обусловлен этот переход?
— Объясню. Коробкин — опытный футболист, такие люди нужны в команде. Если бы вы видели, как тренируется Коробкин, вы бы поняли о чем я. Он хороший, универсальный футболист, который может закрыть несколько позиций. Кроме того, он настоящий пример для молодых игроков, он очень мало играет, но на тренировке всегда выкладывается и показывает, что такое профессионализм.
Сейчас состав шире, как я говорил, конкуренция выше, каждый год клуб прибавляет, думаю, в ближайшие два года «Ордабасы» уже будет претендовать на чемпионство. Сильная команда не строится один год, нужна стабильность, надеюсь, клуб будут поддерживать во всех направлениях.
— Капитаном команды является аргентинец Пабло Фонтанелло, он долго играл в России, но есть ли у него такая же коммуникация с коллективом в Шымкенте?
— Он абсолютный лидер. Мы разговариваем с ним только на русском, все хорошо.
— То есть он может и «напихать»?
— Без проблем, в определенных рамках, конечно, тут не влияет возраст, да и сам Пабло воспитанный. Я очень рад, что в команде нет разделения в коллективе на молодых и возрастных, такие, как Фонтанелло, Ковальчук, Щеткин, Непогодов, поддерживают молодых, это очень важно.
— Как вы проводите отпуск? Ездите ли на стажировки?
— Да, недавно был на стажировке у «Лацио». Почему именно этот клуб? Играют в тот футбол, который нам близок, хотелось посмотреть на тренировочный процесс, на правильном мы пути или нет. Ранее я был в Турции, общался с Гаджи Гаджиевым, у нас с ним очень хорошие отношения, он мой учитель, мы по телефону часто общаемся. Он смотрит, советует, он гений статистики.
— Что вас впечатлило в тренировках «Лацио»?
— Интенсивность, это то, в чем нам надо прибавлять.
— Кто еще из европейских тренеров вам импонирует?
— Я был на стажировке у Ван Гала, тогда я только начинал тренерский путь, мой друг Шота Арвеладзе договорился по этому поводу, когда он играл в голландском АЗ. У Ван Гала я многому научился.
— Он ведь неординарный тренер?
— Он кричит очень много (смеется).
— А вы?
— Меньше, чем он. Знаете, когда чаще всего кричит Ван Гал? Идет разминка, игроки делают передачи, так вот, если хоть кто-нибудь допустит ошибку в этом элементе, он может его ударить… Ну или не ударить, но накричать очень сильно.
— Сейчас вы играете со схемой в три центральных защитника, в «Кайрате» такого не было?
— Мы использовали эту схему, когда еще работали в азербайджанском «Интере». Впервые мы начали играть в три центральных защитника в 2013 году, тогда мы сыграли 19 матчей — 16 побед, три ничьих, пропустили всего четыре гола. Поэтому эта схема давно нам знакома, и мы ее используем.
— Вы рады, что вам попался «Торпедо» Кутаиси в квалификации Лиги Европы?
— Я грузин и люблю свою страну, но на данный момент это наш соперник и мы должны их обыгрывать. Я рад только тому, что еще раз приеду в Грузию.
— Но перед жеребьевкой у вас были мысли, что было бы неплохо сыграть против «Торпедо»?
— Нет, «Торпедо» — сильная команда, амбициозная, с прогрессирующим тренером, будет очень тяжело.
— Но команду покинули несколько игроков, к тому же говорят, что у них серьезные финансовые трудности?
— Сейчас у многих финансовые у трудности, да, я знаю, кто ушел, это были основные игроки, с которыми клуб добивался последних успехов. Но они добавили несколько футболистов, и мне кажется, будет тяжело, для молодых это шанс показать себя. Допустим, сейчас они сыграют хорошо, их увидят и они уедут в более финансово благополучный Казахстан.
— Вы не хотели пригласить грузинских игроков в команду?
— Нет. (Цхададзе обращается к финансовому директору клуба Бахтияру Байсеитову, который присоединился к беседе: «Босс, мы же никого не хотели из грузин? Даже меня он хочет выгнать» (смеется).)
— Какие амбиции у «Ордабасы» в еврокубках?
— Для начала надо пройти «Торпедо», это наша первая задача, мы очень серьезно относимся к ближайшему сопернику.