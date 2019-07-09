ПСЖ хочет включить Умтити в сделку по Неймару
Защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Умтити станет игроком французского «Пари Сен-Жермен», сообщает Le 10 Sport.
Защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Умтити станет игроком французского «Пари Сен-Жермен», сообщает Le 10 Sport.
Вероятность перехода француза в стан парижан велика, так как
Умтити является одним из футболистов, на которых «ПСЖ» согласились обменять бразильца. Также за форварда французы требуют не менее €200 млн.
Изначально парижский клуб рассчитывал подписать защитника амстердамского «Аякса» Маттейса де Лигта и игрока итальянского «Наполи» Калиду Кулибали, однако сделки не состоялось.
Ожидается, что «Барса» откажет «ПСЖ» в подписании Умтити, так как в случае его ухода пострадает защита команды.
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