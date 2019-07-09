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14:58 (мск), источник: Газета.Ру

ПСЖ хочет включить Умтити в сделку по Неймару

Защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Умтити станет игроком французского «Пари Сен-Жермен», сообщает Le 10 Sport.

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Источник: Reuters

Вероятность перехода француза в стан парижан велика, так как сине-гранатовые планируют включить его в сделку по Неймару.

Умтити является одним из футболистов, на которых «ПСЖ» согласились обменять бразильца. Также за форварда французы требуют не менее €200 млн.

Изначально парижский клуб рассчитывал подписать защитника амстердамского «Аякса» Маттейса де Лигта и игрока итальянского «Наполи» Калиду Кулибали, однако сделки не состоялось.

Ожидается, что «Барса» откажет «ПСЖ» в подписании Умтити, так как в случае его ухода пострадает защита команды.

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