Грабители ворвались в дом бывшего футболиста «Ливерпуля» и похитили его собаку

«Вы ворвались в дом в Лос-Анджелесе и украли собаку? Вы в своем уме?» — обратился 29-летний англичанин к грабителям. Он заявил, что готов потратить любую сумму ради возвращения своего любимца. После данной публикации Старридж разместил несколько фотографий собаки.