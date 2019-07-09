Грабители ворвались в дом бывшего футболиста «Ливерпуля» и похитили его собаку
Английский форвард «Ливерпуля» Даниель Старридж обнаружил, что неизвестные ворвались в его дом в США и похитили его собаку. Футболист показал результаты вторжения в своем
Английский форвард «Ливерпуля» Даниель Старридж обнаружил, что неизвестные ворвались в его дом в США и похитили его собаку. Футболист показал результаты вторжения в своем
«Вы ворвались в дом в
Старридж выступал за «Ливерпуль» с 2013-го. На его счету 51 гол в 108 матчах за мерсисайдцев. С 1 июля футболист является свободным агентом.